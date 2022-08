Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die wichtigen Notenbanken haben in Jackson Hole und danach deutlich gemacht, dass die Inflationsbekämpfung fortgesetzt wird und mit kräftigen Zinserhöhungen zu rechnen ist, auch wenn die Konjunktur darunter leiden sollte, so die Analysten der Helaba.Der nicht als "hawkish" einzustufende EZB-Chefvolkswirt Lane habe derweil versucht, einer Geldpolitik der kleinen Schritte das Wort zu reden. Großen Nachhall an den Märkten habe die Lane-Äußerungen nicht gehabt, weil dies vermutlich eher die Minderheitenmeinung innerhalb der EZB sei. Sowohl für den Renten- als auch für den Aktienmarkt seien die Zinserhöhungserwartungen seit längerem, verstärkt aber seit Freitagnachmittag ein Belastungsfaktor. ...

