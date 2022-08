Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Nach einem schwachen Start in die zweite Jahreshälfte habe der deutsche Aktienmarkt im Laufe des Monats ins Plus gedreht. Der DAX habe mit einem Anstieg von 5,48% bei 13.541 geendet, während der MDAX um 5,97% und der SDAX um 7,83% zugelegt habe. Der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland habe sich im Juli deutlich auf 88,6 Punkte abgekühlt, nachdem er im Juni noch bei 92,2 Punkten gelegen habe. Grund sei die Sorge über die Gasversorgung im Winter gewesen. Der deutsche Sentiment-Index ZEW sei im Juli um 25,8 Punkte auf einen neuen Tiefstand von minus 53,8 Punkten gesunken. Die Auftragseingänge in Deutschland seien im Mai leicht um 0,1% MoM gestiegen, nachdem sie drei Monate in Folge aufgrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs zurückgegangen seien, auch wenn die Zahlen im Detail nicht so optimistisch wie das Gesamtergebnis ausgefallen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...