Von seinen jüngsten Rückschlägen dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst einmal erholen. Der X-DAX als Indikator für den Leitindex DAX+0,30% signalisierte knapp eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 0,40 Prozent auf 12.944 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,43% wird in einem international stabilisierten Umfeld freundlich erwartet. Mit einem positiven Start rückt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...