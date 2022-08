Köln (ots) -- DHDL Marktführer bei 14-59 und 14-49- Erfolgreiches Comeback nach der SommerpauseFür die 1. Folge der neuen Herbst-Staffel öffneten sich am gestrigen Montag bei VOX die Tore zur "Höhle der Löwen". Mit dabei: Starke 11,2 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen und sogar 14,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. In beiden Zielgruppen erreichte VOX die Primetime-Marktführerschaft. Insgesamt verfolgten 1,67 Mio. Zuschauende ab 3 Jahren die spannenden Verhandlungen zwischen den Start-ups und Beauty-Expertin Judith Williams, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau, Green-Tech-Investor Nico Rosberg sowie Medienunternehmer Georg Kofler und Handelsmogul Ralf Dümmel, die in der 1. Folge gemeinsam auf einem Sofa saßen.Über den ganzen Tag erreichte VOX einen sehr guten Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Tages-Marktanteil sogar bei 9,6 Prozent.Schon am nächsten Montag (5.9.) um 20:15 Uhr wagen sich bei VOX die nächsten mutigen Gründerinnen und Gründer in "Die Höhle der Löwen": Können die Start-ups "NIPPLI", "Hopper Mobility", "socklaender", "GinGillard" und "CLR Outdoor" den Deal ihres Lebens machen und frisches Kapital mit nach Hause nehmen?VOX zeigt die 8 neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, immer montags um 20:15 Uhr. Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist die jeweils aktuelle Folge von "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ im Catch-up abrufbar. Außerdem sind alle 11 bisherigen Staffeln auf RTL+ abrufbar. Die Sendungsseite bei VOX.de findet sich unter https://www.vox.de/cms/sendungen/die-hoehle-der-loewen.html.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 30.08.2022Pressekontakt:Katrin BechtoldtRTL Deutschland GmbHKommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5308392