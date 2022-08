London (ots/PRNewswire) -Deutschland ist gemessen an seiner Größe und Bevölkerung überdurchschnittlich groß und erfreut sich seit Jahrzehnten einer enormen Wirtschaftskraft. Die deutsche Leistung in diesem Bereich hat eindeutig mehrere Faktoren und Erfindungsreichtum, Solidität und wirtschaftliches Geschick gehören sicherlich dazu. Deutsche Marken und Produkte, darunter Autos, Sportbekleidung, Pharmazeutika und Software, sind in der ganzen Welt sehr gefragt.Neben den großen Marken gibt es in Deutschland auch viele starke Unternehmen und echte Pioniere. Mit der Dokumentationsreihe "50 German Leaders" beleuchtet die TBD Media Group Unternehmen und Betriebe aus dem Mittelstand und darüber hinaus, um vielfältigen Konzepte und engagierte Persönlichkeiten zu zeigen, die hinter dem ungebrochenen wirtschaftlichen Erfolg im Zentrum Europas stehen. Schließlich wird die gesamte Filmreihe mit authentischen Vertretern aus dem Maschinenbau, der Logistik, dem Versicherungswesen, dem Bildungswesen und der Textilindustrie aufzeigen, was die deutsche Produktion und das deutsche Dienstleistungsgewerbe so wertvoll macht.Aufgaben und Chancen der ZukunftTrotz einer robusten deutschen Wirtschaft steht jedes Unternehmen aufgrund der aktuellen globalen Entwicklungen auf technologischer, ökologischer, politischer und gesellschaftlicher Ebene vor großen Herausforderungen. Weniger bekannt sind die positiven Dynamiken, die die globale Gesellschaft als Ganzes voranbringen und reiche Möglichkeiten bieten. Als Antwort darauf wird die TBD Media Group ein Forum für einen Gedankenaustausch mit allen Teilnehmern der Reihe "50 German Leaders" schaffen.Am Montag, den 26. September, trifft sich ein ausgewählter Kreis deutscher KMU im The Ritz-Carlton Hotel am Potsdamer Platz in Berlin, um Ideen auszutauschen und über die Zukunft der Wirtschaft des Landes zu diskutieren. Diskutiert werden unter anderem wesentliche Themen wie Mobilität, Export, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und weitere aktuelle Herausforderungen. Ein Ziel ist es, gemeinsam fundierte Lösungsansätze für diese Probleme zu finden.Herr Wolfgang Bosbach (https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Bosbach) wird als Hauptredner fungieren und unter anderem politische Akzente setzen.Informationen über TBD Media GroupTBD Media Group ist ein weltweit tätiges Medienunternehmen, das Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tbdmediagroup.com/Die in der Kampagne vorgestellten Unternehmen:DAS FUTTERHAUS (https://www.welt.de/Advertorials/50-german-leaders/article238121519/DAS-FUTTERHAUS-Zoofachhandel-Emotionale-Branche-mit-Potenzial.html)Rud.Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG (https://www.welt.de/Advertorials/50-german-leaders/article238668951/Rotpunkt-Kuechen-GmbH-Von-der-Zigarrenkiste-zur-eleganten-Einbaukueche.html)SERRALA (https://www.welt.de/Advertorials/50-german-leaders/article238669193/Serrala-Group-GmbH-Digitale-Prozesse-machen-CFOs-zum-Value-Creator.html)Bilstein & Siekermann (https://www.welt.de/Advertorials/50-german-leaders/article239343961/Bilstein-Siekermann-Unsere-Technologie-fuer-Ihre-Funktionalitaet.html)LEUCO (https://www.welt.de/Advertorials/50-german-leaders/article240141165/Leuco-AG-Schwaebische-Praezision-fuer-die-ganze-Welt.html)HRSNetCologneGWW (https://www.welt.de/Advertorials/50-german-leaders/article238119883/Campus-Mensch-Gleiche-Chancen-fuer-Menschen-mit-Nachteilen.html)Kontakt Anna BerkmannChief Marketing Officera.berkman@tbdmediagroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1886089/TBD_Media_Group.jpgPressekontakt:+44 (0) 20 3553 3664Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136020/5308418