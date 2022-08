DJ MÄRKTE ASIEN/Erholung in Tokio und Seoul - China-Börsen etwas leichter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Während sich vielerorts die Kurse von den heftigen Verlusten zu Wochenbeginn etwas erholten, ging es an den chinesischen Börsen abwärts. Diese hatten sich am Montag allerdings besser gehalten als die übrigen Märkte der Region.

Nachdem am Montag die falkenhafte Botschaft des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Freitag die Märkte belastet hatte, warten Anleger nun gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet.

In Schanghai fiel der Composite-Index um 0,4 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 0,5 Prozent nach. An der Tokioter Börse stieg der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent. Am südkoreanischen Aktienmarkt ging es für den Kospi um 1,0 Prozent nach oben. In Sydney legten die Kurse im Schnitt um 0,5 Prozent zu.

Gesucht waren in der ganzen Region Aktien des Energiesektors. Sie profitierten vom Anstieg des Ölpreises in den vergangenen Tagen. Die Akteure am Ölmarkt setzen darauf, dass die Opec bei ihrer Konferenz in dieser Woche eine Kürzung ihrer Fördermenge beschließen wird. Inpex verbesserten sich in Tokio um 4,3 Prozent. In Sydney gewannen Santos und Woodside je 1,5 Prozent.

Die Aktien des japanischen Autoherstellers Honda Motor rückten um 0,8 Prozent vor. Das Unternehmen hat am Montag nach Börsenschluss bestätigt, dass es gemeinsam mit der südkoreanischen LG Energy Solution (+1,3% in Seoul) in den USA eine Fabrik zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge bauen wolle. Toyota Motor schlossen 0,7 Prozent höher. Die Nachricht, dass die weltweite Fahrzeugproduktion des Unternehmens im Juli um 8,6 Prozent zurückgegangen war, belastete nicht.

In Seoul sprangen die Aktien des Reiseveranstalters Hanatour Services um 11 Prozent. Südkorea erwägt, die derzeit noch verpflichtende Vorlage eines negativen Corona-Tests bei der Einreise abzuschaffen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.998,30 +0,5% -6,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.195,58 +1,1% -3,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.450,93 +1,0% -17,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.226,46 -0,4% -11,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.914,40 -0,5% -14,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.242,94 +0,6% +3,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.498,27 -0,2% -4,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 0,9989 -0,1% 1,0000 0,9945 -12,1% EUR/JPY 138,34 -0,2% 138,68 138,10 +5,7% EUR/GBP 0,8525 -0,2% 0,8541 0,8517 +1,5% GBP/USD 1,1719 +0,1% 1,1706 1,1675 -13,4% USD/JPY 138,45 -0,2% 138,74 138,88 +20,3% USD/KRW 1.348,09 +0,2% 1.345,56 1.349,43 +13,4% USD/CNY 6,9178 +0,1% 6,9081 6,9205 +8,8% USD/CNH 6,9235 +0,1% 6,9161 6,9285 +9,0% USD/HKD 7,8479 +0,0% 7,8477 7,8482 +0,7% AUD/USD 0,6913 +0,2% 0,6902 0,6856 -4,8% NZD/USD 0,6151 -0,1% 0,6156 0,6107 -9,9% Bitcoin BTC/USD 20.398,23 +0,9% 20.209,74 19.863,16 -55,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 97,02 97,01 +0,0% +0,01 +36,7% Brent/ICE 104,69 105,09 -0,4% -0,40 +40,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 275,06 272,60 +0,9% +2,45 +405,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.732,42 1.738,35 -0,3% -5,94 -5,3% Silber (Spot) 18,72 18,78 -0,3% -0,06 -19,7% Platin (Spot) 859,98 867,08 -0,8% -7,10 -11,4% Kupfer-Future 3,60 3,61 -0,4% -0,01 -18,8% YTD zu Vortagsschluss ===

August 30, 2022 03:23 ET (07:23 GMT)

