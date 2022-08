Das erste Biosimilar von Formycon, FYB201, hat die letzten Hürden genommen und die Zulassung in Europa und den USA erhalten. Formycons Lizenzpartner bereiten die Markteinführung vor, so dass Formycon noch in diesem Jahr mit ersten Einnahmen aus dem Produktverkauf rechnen kann. Mit dem Eintritt in die Kommerzialisierungsphase seines ersten Biosimilars erwartet das Unternehmen künftig eine Innenfinanzierung seiner Portfolioerweiterung zu stemmen. Darüber hinaus zeigte die klinische Phase-III-Studie zu FYB202, dem Biosimilar-Kandidaten für das Blockbuster-Medikament Stelara (Johnson & Johnson, weltweiter Umsatz 2021: USD 9 Mrd.), eine vergleichbare Wirksamkeit. Die Analysten von AlsterResearch lassen ihre Schätzungen unverändert und bestätigen das DCF-basierte Kursziel von EUR 90,00. Die Analysten stufen die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Formycon%20AG





FORMYCON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de