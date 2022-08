DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt im frühen Handel auf über 13.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der zweitägigen Durststecke weisen Europas Börse im frühen Handel am Dienstag wieder höhere Kurse aus. Um mehr als eine technische Gegenbewegung dürfte sich es dabei aber nicht handeln. Das Umfeld bleibt schwierig. Das Zentralbankertreffen in Jackson Hole hat gezeigt, dass die Notenbanker der Bekämpfung der Inflation derzeit Priorität einräumen. Mit einem verschärften Vorgehen der Zentralbanken steigen allerdings auch die Rezessionsrisiken.

Inflationsdaten im Blick

Der DAX steigt um 1,2 Prozent auf 13.043Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,2 Prozent auf 3.615. Im Blick steht die Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten für August. Hier wird ein Anstieg von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet nach zuvor plus 7,5 Prozent. Die Daten könnten auch eine Indikation liefern für die mit Spannung erwarteten europäischen Verbraucherpreise am Mittwoch. Die gesunkenen Preise für Benzin und Heizöl dürften laut Commerzbank die Inflationsrate im August leicht auf 8,8 Prozent gedrückt haben.

Allerdings bedeutet dies nicht, dass damit der Hochpunkt der Inflationsrate bereits hinter uns liegt. So dürfte sich der unterliegende Preisauftrieb im August noch einmal verstärkt haben, so die Commerzbank. Die Kernteuerungsrate dürfte von 4,0 auf 4,3 Prozent gestiegen sein. Die Teuerungsrate von Nahrungsmittel wird wohl deutlich auf über 10 Prozent zugelegt haben. Aus Marktsicht relevant ist vor allem die Frage, ob die Daten für eine Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB im September von 50 oder gleich 75 Basispunkten sprechen.

Im Handel stellt man sich auf ein weiter ruhiges Geschäft an den Börsen ein, wenngleich es sich etwas beleben sollte, da in London wieder gehandelt wird. Grundsätzlich sei die Bereitschaft der Anleger, sich am Markt zu engagieren, allerdings gering, heißt es. Wegen der erheblichen Unsicherheiten sei es unwahrscheinlich, dass der Markt nach oben davonlaufe. Vielmehr dominierten die Abwärtsrisiken. Relevante Unternehmensnachrichten gebe es praktisch keine, heißt es im Handel.

Porsche weiter mit IPO-Fantasie gesucht

Porsche SE liegen im frühen Geschäft mit Aufschlägen von 2,3 Prozent gut im Markt. Im Handel heißt es, die Aktie werde weiter von der jüngsten IPO-Fantasie der Porsche AG gestützt. In Medienberichten war zuletzt von einer guten Nachfrage von Investorenseite die Rede. Nach den deutlichen Abgaben des Vortages erholen sich Bayer mit Aufschlägen von 2 Prozent. Im Handel ist von einem technisch geprägten Geschäft die Rede.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.614,50 +1,2% 43,99 -15,9% Stoxx-50 3.608,68 +0,7% 24,55 -5,5% DAX 13.042,77 +1,2% 149,78 -17,9% MDAX 25.664,99 +0,8% 194,49 -26,9% TecDAX 2.965,52 +1,0% 30,32 -24,4% SDAX 12.013,83 +0,6% 73,36 -26,8% FTSE 7.481,13 +0,7% 53,82 +0,6% CAC 6.285,45 +1,0% 63,17 -12,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,48 -0,02 +1,66 US-Zehnjahresrendite 3,08 -0,02 +1,57 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:06 Uhr Mo, 17:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,0024 +0,2% 1,0000 1,0001 -11,8% EUR/JPY 138,79 +0,1% 138,50 138,76 +6,0% EUR/CHF 0,9735 +0,6% 0,9673 1,0324 -6,2% EUR/GBP 0,8541 -0,0% 0,8544 0,8539 +1,7% USD/JPY 138,46 -0,2% 138,50 138,75 +20,3% GBP/USD 1,1736 +0,3% 1,1705 1,1711 -13,3% USD/CNH (Offshore) 6,9202 +0,1% 6,9214 6,9160 +8,9% Bitcoin BTC/USD 20.445,81 +1,2% 20.413,96 20.246,49 -55,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 97,61 97,01 +0,6% +0,60 +37,5% Brent/ICE 105,23 105,09 +0,1% +0,14 +41,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 273,00 272,60 +0,1% +0,40 +365,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.732,99 1.738,35 -0,3% -5,37 -5,3% Silber (Spot) 18,77 18,78 -0,0% -0,00 -19,5% Platin (Spot) 863,80 867,08 -0,4% -3,28 -11,0% Kupfer-Future 3,60 3,61 -0,4% -0,01 -18,8% YTD zu Vortagsschluss ===

