Trotz der guten Q2-Zahlen hat die Lufthansa an vielen Fronten zu kämpfen. Unzufriedene Passagiere mit Blick auf das (bestehende) Sommer-Chaos an den Flughäfen, überfordertes Personal, fehlende Flugzeuge und streikbereite Piloten sind die bekannten Baustellen. Nun kommt ein Problem dazu, was zusätzlich die Flug-Lust der Menschen mindern könnte.Konkret geht es um die geplante Verschärfung der Maskenpflicht in Flugzeugen. Die Kranich-Airline sieht sich dadurch erheblich wirtschaftlich benachteiligt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...