DJ HSBC/Temasek gründen Firma zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur

Von Fabiana Negrin Ochoa

FRANKFURT (Dow Jones)--Die HSBC Holdings und die staatliche Investmentgesellschaft Temasek Holdings gründen ein Unternehmen zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur in Asien. Gemeinsam stellen beide nach eigenen Angaben 150 Millionen US-Dollar als Eigenkapital zur Verfügung und das Unternehmen mit dem Namen Pentagreen Capital soll in den nächsten fünf Jahren Kredite von mehr als 1 Milliarde Dollar für den Bau nachhaltiger Infrastrukturen bereitstellen. Pentagreen soll unabhängig von HSBC und Temasek operieren, die im Board vertreten sein werden. Marat Zapparov, der zuvor bei der International Finance Corporation tätig war, soll als CEO fungieren.

Pentagreen, das sich zunächst auf Möglichkeiten in Südostasien konzentrieren werde, soll als alternative Kapitalquelle für Projekte dienen, die ansonsten Schwierigkeiten hätten, eine Finanzierung zu erhalten, heißt es weiter. Die Hauptzielbereiche sind unweltfreundlicher Transport, erneuerbare Energien und Energiespeicherung sowie Wasser- und Abfallwirtschaft, aber auch Bereiche wie Klimaanpassung und Landnutzung werden in Zukunft in Betracht gezogen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2022 04:04 ET (08:04 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.