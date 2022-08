DJ Scholz sieht mehr Energiesicherheit und verspricht Entlastungen

MESEBERG/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor Beginn der Klausurtagung seines Kabinetts Deutschlands Fortschritte zur Sicherung der Energieversorgung herausgestellt und den Bürgern und Unternehmen baldige neue Entlastungen versprochen.

Die Regierung werde in dieser Woche sehr sorgfältig über ein "möglichst maßgeschneidertes, möglichst effizientes, möglichst zielgenaues Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger und für unserer Unternehmen" beraten, sagte Scholz in Meseberg. Die Bürger müssten in die Lage versetzt werden, mit den gestiegenen Preisen umzugehen, sodass niemand alleine mit seinen Problemen bleibe.

"Das ist das gemeinsame Ziel der Bundesregierung. Daran arbeiten wird. Das werden wir auch im Laufe dieser Woche weiter vorantreiben, sodass wir sehr schnell in der Lage sind, die notwendigen Lösungen und Entscheidungen zu präsentieren", sagte Scholz zu Beginn der zweitägigen Klausurtagung auf Schloss Meseberg.

Schwerpunkte des Treffens sind die Energieversorgung und die geplante nationale Sicherheitsstrategie angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine. Im Fokus dürfte auch die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagene umstrittene Gasumlage sein.

Scholz betonte, dass die Maßnahmen zur Beschaffung von Ersatzgaslieferungen, zum Ausbau der Infrastruktur und die alternative Stromproduktion dazu beigetragen hätten, dass Deutschland mit Blick auf seine Energieversorgungssicherheit "jetzt in einer viel besseren Lage" ist, als vor ein paar Monaten absehbar war. Dies führe dazu, dass "wir ganz gut umgehen können mit den Drohungen, die uns begegnen vonseiten Russlands, das Gas zum Beispiel als Teil der eigenen Strategie im Krieg gegen die Ukraine einsetzt", sagte Scholz. "Wir haben uns vorbereitet. Das ist die gute Erkenntnis."

Weitere Themen des Treffens sind die berufliche Bildung und die Digitalstrategie.

Als Gäste sind der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Marie-Luise Wolff, Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller sowie Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), eingeladen.

Zum Thema berufliche Bildung sind unter anderem die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, sowie die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi eingeladen.

