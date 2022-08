Schon seit einer ganzen Weile steht die TUI-Aktie schwer unter Druck und auch eine recht erfreuliches Sommergeschäft konnte die Laune der Anleger nicht nachhaltig verbessern. Die machen sich stattdessen Sorgen um steigende Zinsen und die Geschäfte in Herbst und Winter und lassen die Kurse bevorzugt in die Tiefe purzeln.Derzeit notiert die Aktie von TUI (DE000TUAG000) 47 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn und am Montag konnte das Papier sich nur mit Ach und Krach gegen den nächsten Sturz in die Tiefe wehren. Schon seit einer ganzen Weile verteidigen die Bullen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...