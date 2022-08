Tesla: Pläne des autonomen Fahrens werden konkreter, doch …

Werbung



Elon Musk stellt neue Pläne für seinen autonomen Fahrassistenten vor und möchte diese bis zum Jahresende umsetzten.

Auf der Energiekonferenz im norwegischen Stavanger teilte Elon Musk gestern mit, dass das autonome Fahren weit oben auf seiner Prioritätenliste steht und er dies idealerweise noch bis zum Ende des Jahres zumindest in der USA umgesetzt haben wird. Europa nannte Elon auch jedoch betonte er hierbei, dass ein wesentlicher abhängiger Faktor die Zustimmung der Behörden sei. Allerdings gibt es gegenüber den Plänen Musks auch kritische Stimmen, denn bereits im Jahre 2018 sollte ein Tesla vollautonom von Los Angeles nach New York fahren, doch die Fahrt fand nie statt. 2020 erläuterte Elon auf dem "Autonomy Day", dass er eine Flotte von Robotaxis, welche autonom fahren sollten, den Weg auf die Straßen zeigen möchte. Auch diese wurden nie gesichtet.

Bei dem derzeitigem "Full Self-Driving"-System handelt es sich um einen Autopiloten, der in der Beta-Version bereits für ausgewählte Fahrer verfügbar ist. Dieser umfasst aktuell eine Meng an Assistenzsystemen, welche beispielsweise Verkehrszeichen und Ampeln automatisch erkennen, primär jedoch die Autofahrt auf den Autobahnen als in einer komplexen Stadt erleichtert.

Den Preis hat Elon Musk für den Assistenten erst vor Kurzem von 12.000 US-Dollar auf 15.000 US-Dollar angehoben. Er erläuterte, dass dies bisher nach wie vor ein Schnäppchen sei und weitere Preisanpassungen nach oben vorgesehen sind, besonders dann, wenn das FSD vollautonom fahren ermöglicht und die Behörden dies anerkannt haben.





