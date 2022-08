DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.08.2022 / 11:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c AktG a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Frankfurt am Main Der Aufsichtsrat der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung (die "Gesellschaft") hat am 30. August 2022 der Gewährung eines Darlehens in Höhe von EUR 3.500.000,00 an die DVS TECHNOLOGY AG ("Darlehensnehmerin") gemäß § 111b Abs. 1 AktG zugestimmt, das die Gesellschaft heute mit der Darlehensnehmerin vereinbart hat. Die Aktien an der Darlehensnehmerin werden mehrheitlich von der Großaktionärin der Gesellschaft, der Rothenberger 4xS Vermögensverwaltung GmbH, die 89,5% an der Gesellschaft hält, und damit von einer nahestehenden Person im Sinne von § 111a Abs. 1 AktG gehalten. Die Laufzeit des Darlehens beträgt sechs Wochen. Das Darlehen wird mit einem Zinssatz von 3,00 % p.a. verzinst. Die Zinsen sind zum Ende eines Monats zahlbar. Das Risiko eines Zahlungsausfalls oder Zahlungsverzugs durch die Darlehensnehmerin wird vom Vorstand als gering eingeschätzt. So wies die Darlehensnehmerin im Jahresabschluss zum 31.12.2021 einen Jahresüberschuss von EUR 14.058.989,31 aus und prognostiziert zurzeit ein Ergebnis vor Steuern zwischen TEUR 3.500 und TEUR 7.000 für 2022. Das Darlehen ist am Ende der Laufzeit in einer Summe zurückzuzahlen. Das Darlehen wird durch eine Garantie auf erstes Anfordern der Rothenberger 4 x S Vermögensverwaltung GmbH gesichert. Die Bonität der Rothenberger 4 x S Vermögensverwaltung GmbH wird vom Vorstand ebenfalls positiv bewertet, da diese neben anderen Beteiligungen und den Aktien an der Gesellschaft 64 % der Aktien an der Darlehensnehmerin hält, deren Marktkapitalisierung augenblicklich insgesamt bei ca. EUR 140 Millionen liegt. Das Darlehen wird aufgrund der überschüssigen Liquidität der Gesellschaft an die Darlehensnehmerin vergeben. Hierdurch sollen in einem Niedrigzinsumfeld Liquidität bestmöglich für die Gesellschaft angelegt werden. Eine anderweitige Verwendung der überschüssigen Liquidität mit gleicher Rendite und entsprechender kurzfristiger Wiederverfügbarkeit der Liquidität bei vergleichbar geringem Risiko ist im derzeitigen Markumfeld nicht ersichtlich. Frankfurt am Main, im August 2022 a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Der Vorstand

30.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de