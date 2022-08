Unterföhring (ots) -5,7 Millionen Besucher im Jahr. 4.450 Mitarbeiter. Mehr als 100 Attraktionen. Doch niemand ahnt, was hinter den Kulissen von Deutschlands größtem Freizeitpark vor sich geht. Für Kabel Eins öffnet der Europa-Park erstmals Türen, die sonst verschlossen bleiben und zeigt "Die geheime Welt ..." des Familienunternehmens. Warum besteigt Industriekletterer Julien am frühen Morgen die 41 Meter hohe Holzachterbahn "Wodan"? Worauf kommt es beim Testrutschen im Wasserpark "Rulantica" an? Welchen Gegenstand verlieren die Gäste am häufigsten bei der Achterbahnfahrt?Kabel Eins entführt in der ersten Folge der neuen XXL-Dokureihe "Die geheime Welt ..." am Samstag, 3. September 2022, um 20:15 Uhr in den Europa-Park in Rust.Die Park-Besucher sehen auf der Achterbahn, bei der Stunt-Show und in der Wasserrutsche nur, was auch für ihre Augen bestimmt ist. In "Die geheime Welt ..." lüften die Europa-Park-Mitarbeiter ihre Geheimnisse: Wie verarztet die gelernte KFZ-Mechatronikerin und "Puppenärztin" Jasmin ihre über 100 mechanischen Patienten wie die "Piraten in Batavia"? Warum gibt es eine riesige Kleiderkammer mit über 11.000 Kostümen? Und wo kann man sich im Europa-Park sogar taufen lassen?Die Samstags-Prime-Time bei Kabel Eins - erstmalig mit Eigenproduktionen: "Die geheime Welt ..." zeigt verborgene Hebel, führt durch unterirdische Tunnel und schaut hinter "Zutritt verboten"-Schilder. Die Dokureihe blickt in den weiteren Folgen hinter die Kulissen von Luxushotels, Zoos, dem größten Spaßbad der Welt, XXL-All-Inclusive-Hotels, Flughäfen und 6-Sterne-Inseln."Die geheime Welt ..." - siebenteilige XXL-Dokureihe ab Samstag, 3. September 2022, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.Pressekontakt:Friederike VeesCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1129email: friederike.vees@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5308703