Das Department of Environmental Protection (DEP) in Florida unterstützt mit 68 Millionen US-Dollar die Beschaffung von elektrischen ÖPNV-Bussen in 13 Bezirken des US-Bundesstaates. Auch sieben Schulbezirke erhalten Zuschüsse. Die Gelder stammen aus Strafzahlungen von Volkswagen für den Dieselskandal. Insgesamt 227 elektrische Busse sollen Dieselfahrzeuge in den Bezirken Alachua, Broward, Duval, Escambia, ...

