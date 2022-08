Adler Group Aktie liegt auf einem desaströsen Kursniveau und zumindest scheint es so. als ob das Restmanagement erkannt hat, dass nur ein radikaler Umbruch, professionell von AUSSEN begleitet möglicherweise die Adler Group in ihrer derzeitigen, bereits geschrumpften, Grösse retten kann. Aber die Halbjahreszahlen machen nicht unbedingt Hoffnung - positiv: Mieteinnahmen des Restportfolios sind stark, ermittelter EPRA-NTA liegt bei 30,08 EUR je Aktie - und zu aktuellen Bilanzwerten überschreiten die Assets - noch? - die Schulden: Fair Value des gesamten Portfolios einschließlich der Entwicklungsprojekte ...

