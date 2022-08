DJ MARKT USA/Erholung nach Ausverkauf erwartet

Die US-Aktienfutures legen am Dienstag zu. Die Märkte zeigen Anzeichen einer Stabilisierung, nachdem sie nach der falkenhaften Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell in Jackson Hole unter Druck geraten waren. "Es gibt Anzeichen dafür, dass der jüngste Ausverkauf heute eine Verschnaufpause einlegen könnte", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank. Die Stimmung an den US-Futures werde auch durch die Stärke der europäischen Börsen gestützt. Der Stoxx 600-Index steigt um 0,7 Prozent, da die Erdgaspreise in der gesamten Region weiter von den jüngsten Rekorden zurückkommen. Sie fallen mit der Meldung, dass die Europäische Union ihre Ziele für die Gasspeicherung wahrscheinlich früher als erwartet erreichen wird.

Analysten zögern jedoch, der positiveren Stimmung zu viel Glauben zu schenken, da der Handel zum Ende des Sommers dünn ist und die Sorge anhält, dass eine aggressivere Fed der US-Wirtschaft schaden könnte. "Die Märkte bewerten die Auswirkungen der Entschlossenheit, die Inflation zu bekämpfen, auf das Ertragswachstum neu", sagt Ian Williams, Analyst für Wirtschaft und Strategie bei Peel Hunt. Händler merken auch an, dass die Fed im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen sie als Stütze der Märkte gesehen wurde, nun niedrigere Vermögenspreise als Teil ihres Instrumentariums zur Inflationsbekämpfung nutzen möchte.

Wie sich dies auf die Konsumneigung auswirkt, könnte der Index des Verbrauchervertrauens aufzeigen, der gegen 16.00 Uhr MESZ mitgeteilt wird.

Die Aktien von Avid Technology waren im nachbörslichen Handel am Montag mit der Nachricht gesucht, dass sie in den S&P-SmallCap-600-Index aufgenommen würden. Sie werden dort am 1. September die Aktien von Plantronics ersetzen, die von HP übernommen wird. Avid Technology verteuerten sich um 9 Prozent.

Bed Bath & Beyond verteuern sich vorbörslich um 10 Prozent, nachdem die "Meme-Aktie" am Vortag 25 Prozent zugelegt hat. Das Unternehmen will am Mittwoch einen Zwischenbericht zu Geschäft und Strategie veröffentlichen.

August 30, 2022

