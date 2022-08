Der Komplettanbieter für Kraftwerkslösungen hatte sich bei der jüngsten französischen Solarausschreibung einen festen Tarif für das Floating-Photovoltaik-Projekt gesichert. Das Kraftwerk wird dem Unternehmen zufolge auf einer ehemaligen Kiesgrube im Nordosten Frankreichs errichtet.Q Energy hat alle notwendigen Genehmigungen für den Bau eines schwimmenden Solarkraftwerks mit 66 Megawatt Leistung in Frankreich erhalten. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei "Les Ilots Blandin" um das größte Floating-Photovoltaik-Projekt des Landes und das zweitgrößte in Europa. Das Vorhaben ...

