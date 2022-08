Nach einer Talfahrt zum Wochenauftakt ist am Dienstag an den europäischen Börsen Erholung angesagt. Mehr als das sei es aber vorerst nicht, sagten Händler.Paris / London - Nach einer Talfahrt zum Wochenauftakt ist am Dienstag an den europäischen Börsen Erholung angesagt. Mehr als das sei es aber vorerst nicht, sagten Händler. Am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte auf eine straffe Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt. Das hatte Druck auf die Börsen gebracht. Der EuroStoxx 50 machte am späten...

