Wien, Salzburg (ots) -Das Glück der Erde... findet sich am Bauernhof. Und das seit Jahrzehnten. Damals wie heute steht ein Urlaub am Bauernhof für genüssliche Ferien, weit weg von Hektik und Stress."Warum in die Ferne schweifen..." sinnierte schon Goethe. Das Gute liegt tatsächlich so nah: gerade für verspielte Kinder und erholungssuchende Erwachsene bieten die Bauernhöfe in den Regionen Salzburgs besondere Aufenthalte, die von ganz ursprünglich bis so richtig luxuriös reichen.Herbst ist GenusszeitDie Bäuerinnen und Bauern im Salzburger Land nehmen sich viel Zeit, um den Bauernhofalltag für die Gäste zugänglich und erlebbar zu machen. Im Land der Almen und Seen bietet der Herbst farbenprächtigen Wanderungen, frisch geerntete Gaumenfreuden und mittags auch noch den erfrischenden Sprung in den Gebirgssee gleich neben der Almhütte. Lust auf einen Kulturhappen? Dann glänzt die leicht erreichbare Stadt Salzburg mit Mozarts Geburtshaus bis zu moderner Kunst mit umfangreichen Angeboten.Langeweile? Fehlanzeige!Egal ob als Reise mit Kind und Kegel, "We-Time" mit der besten Freundin oder ganz romantisch mit viel Zeit zu zweit - langweilig wird es am Hof garantiert nie! Dafür garantieren die Bäuerinnen und Bauern mit ihrer persönlichen Betreuung der Gäste und die vielen Tiere mit ihren Eigenheiten und Neugierde auf neue kleine und große Menschen.Weitere InformationenWeitere Informationen HIer klicken (https://www.urlaubambauernhof.at/de/salzburgerland)Pressekontakt:HMC - all.about.marketing+43.676.83905-340bettina@hmc.agencyOriginal-Content von: Sharkpoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164930/5308790