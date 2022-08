Anleger blicken weiter positiv auf den geplanten Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG. Am Dienstag setzten vor allem die Papiere der Volkswagen-Konzernholding Porsche SE ihre Kursrally fort, nachdem am Freitag neue Spekulationen über die Bewertung der Porsche AG aufgekommen waren.Mit einem Anstieg um 5,1 Prozent auf 73,22 Euro steuern die SE-Titel nun am Dienstag auf den sechsten Gewinntag in Folge zu. Zudem ist das Papier hinter Zalando der bislang stärkste Wert des Tages im DAX. Dem ...

