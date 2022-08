Alles Gute, Warren Buffet! Das "Orakel von Oklahoma" wird heute 92 Jahre alt. Ein guter Anlass, um einen genauen Blick auf Buffetts Aktienstrategie zu werfen.

Er gehört zu den reichsten Menschen der Welt, blickt auf Jahrzehnte erfolgreicher Anlagestrategie zurück - Großinvestor und Milliardär Warren Buffett. Sein Ansatz: Das sogenannte Value-Investing, also die Jagd nach vielversprechenden Investments, die an der Börse unter Wert gehandelt werden. Titeln, für die er sich dann einmal entscheidet, bleibt der Berkshire-Chef in der Regel treu. Auf den ersten Blick vielleicht überraschend: Die unangefochten größte Position seiner Investmentholding Berkshire ist aktuell der iPhone-Hersteller Apple, ein Unternehmen das eigentlich als klassischer Wachstumstitel gilt. Doch nichtsdestotrotz passt Apple auch zum Value-Ansatz des Unternehmers: Schließlich zählen dazu vor allem Titel von Unternehmen, die etabliert, profitabel und in guter wirtschaftlicher Verfassung sind und dabei eine starke Wettbewerbsposition innehalten. Die Beteilung an dem Softwaregiganten macht mit einem Wert von 122,337 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 40,76 Prozent am gesamten Depot aus, so der Stand zu Ende des zweiten Quartals 2022.

Doch auch Berkshire Hathaway bleibt von dem schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfeld dieser Tage nicht unberührt. Wo das Unternehmen im Vorjahr noch Milliardengewinne verzeichnen konnte, machte es im zweiten Quartal dieses Jahres unterm Strich Verluste. Das Minus von 43,7 Milliarden US-Dollar hat Buffetts Portfolio unter anderem der steigenden Inflation, nicht nur in den USA, sondern weltweit und der wachsenden Angst vor einer Rezession zu verdanken.

Doch davon lässt sich der erfahrene Investor nicht aus der Ruhe bringen. Sein Statement zu den Zahlen: "Die Investmentgewinne oder -verluste im Quartal sind meist bedeutungslos." Diese Ruhe kommt nicht nur von jahrelanger Erfahrung, auch ein Blick auf das Gesamtkonstrukt Berkshire Hathaway gibt keinen Anlass zur Unruhe. Dank der Tochter-Unternehmen von Berkshire Hathaway stand im vergangenen Quartal insgesamt ein Gewinn in den Büchern.

(lif) für die wallstreet:online Zentralredaktion

