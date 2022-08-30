Die Formel 1 springt auf den Hype-Train auf und kündigt NFT im Rahmen seiner Metaverse-Strategie an. var embedId = "d098a3d1e188929edcbf89831b003f4d"; var embed = "PGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtd2lkdGg9IjU1MCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0ibHRyIj5Gb3JtdWxhIE9uZSBoYXMgZmlsZWQgMiB0cmFkZW1hcmtzIGZvciBMQVMgVkVHQVMgU1RSSVAgQ0lSQ1VJVCBjbGFpbWluZyBwbGFucyBmb3I6PGJyPiYjeDI1YjY7JiN4ZmUwZjtORlRzPGJyPiYjeDI1YjY7JiN4ZmUwZjtDcnlwdG9jdXJyZW5jeTxicj4mI3gyNWI2OyYjeGZlMGY7SW5zdXJhbmNlICsgZmluYW5jaWFsIHNlcnZpY2VzPGJyPiYjeDI1YjY7JiN4ZmUwZjtWaXJ0dWFsIGNsb3RoaW5nICsgc3BvcnRzIGdlYXIgPGJyPiYjeDI1YjY7JiN4ZmUwZjtDdXJyZW5jeSB0cmFkaW5nICsgVmlydHVhbCBjdXJyZW5jeSBzZXJ2aWNlczxicj4uLi5hbmQgbW9yZSE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkZUcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05GVHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NZXRhdmVyc2U/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNZXRhdmVyc2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DcnlwdG8/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDcnlwdG88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZWIzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2ViMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0YxP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRjE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MYXNWZWdhcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xhc1ZlZ2FzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQWZNajZSMTlUVyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FmTWo2UjE5VFc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlrZSBLb25kb3VkaXMgKEBLb25kb3VkaXNMYXcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS29uZG91ZGlzTGF3L3N0YXR1cy8xNTY0MDc5MTkxNjYxODcxMTA2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cg=="; var script = "aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz"; var scriptAttr = []; var isScriptUrl = true; window.embeds = window.embeds || []; window.embeds.push({embedId: embedId, embed: embed, script: script, scriptAttr: scriptAttr, isScriptUrl: isScriptUrl }); Empfohlene redaktionelle Inhalte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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