DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTN 20/27 DE000DL19U23 31.08.2022 HZE/EOT
DT.BANK MTN 21/27 DE000DL19VT2 31.08.2022 HZE/EOT
DT.BANK MTN 21/32 DE000DL19VU0 31.08.2022 HZE/EOT
DT.BANK MTN 22/28 DE000DL19WL7 31.08.2022 HZE/EOT
DT.BANK MTN 21/28 XS2303762475 31.08.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTN 20/27 DE000DL19U23 31.08.2022 HZE/EOT
DT.BANK MTN 21/27 DE000DL19VT2 31.08.2022 HZE/EOT
DT.BANK MTN 21/32 DE000DL19VU0 31.08.2022 HZE/EOT
DT.BANK MTN 22/28 DE000DL19WL7 31.08.2022 HZE/EOT
DT.BANK MTN 21/28 XS2303762475 31.08.2022 HZE/EOT
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