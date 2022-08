Die abgelaufene Handelswoche wurde maßgeblich von der scharfen Marktreaktion auf die Rede von US-Notenbankchef Powell am Freitag beeinflusst. Powell hatte die große Bedeutung des Kampfes gegen die hohe Inflation betont und damit die Hoffnungen auf ein gebremstes Tempo der erwarteten Zinsanhebungen in naher Zukunft jäh beendet. Die Marktreaktion war harsch, und der Dow Jones Industrial gab allein am Freitag mehr als 1.000 Punkte nach, während der US-Dollar gegen den Euro weiter an Wert gewann. Der Schweizer Franken konsolidierte im Berichtszeitraum die Gewinne der ...

