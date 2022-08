HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3294 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/103 geht es zunächst um die sehr starken Zahlenleger Pierer Mobility, Warimpex und auch Porr, dann leider um den Rückzug von zwei Frauen in ATXPrime-Vorstandsjobs. Im grossen Wien Energie Thema verdichtet sich aufgrund der Aussagen zur Margin-Entwicklung die Annahme einer Schieflage durch Shorts. Ich ziehe Vergleiche zur AUA, der Erste Group und bringe den Verbund bzw, die Rosinger Group ins Spiel. Ach ja: Für spekulatives Vorgehen gelten auch in Deutschland die Schutzschirme nicht. Ich ...

