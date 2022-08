Perpignan, Frankreich (ots/PRNewswire) -Visa Pour L'Image-Festival: Nach der Übernahme von Splash News, einem der weltweit führenden Nachrichtennetzwerke im Unterhaltungsbereich, im Mai 2022, gibt Shutterstock die Umbenennung von The Newsroom in Splash bekannt.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende internationale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen, hat heute auf dem Visa Pour L'Image-Festival im französischen Perpignan die Umbenennung von The Newsroom in Splash bekannt gegeben. Seit seiner Gründung im Mai 2021 hat sich The Newsroom als herausragende Anlaufstelle für den Zugang zu exklusiven redaktionellen Premium-Inhalten entwickelt. Das konkurrenzlose Angebot von The Newsroom wurde durch die Übernahme von Splash im Mai 2022 weiter gestärkt. Splash ist seit über drei Jahrzehnten eine branchenführende Quelle für Bild- und Videoinhalte über Prominente, Gala-Veranstaltungen und Live-Events.Mit der Umbenennung in Splash haben Kunden von Shutterstock auf der ganzen Welt weiterhin Zugang zu denselben aktuellen Nachrichten sowie zu einem Archiv mit über 30 Millionen Bildern und einem Live-Feed mit 40.000 Bildern, die täglich von einem Netzwerk aus über 4.000 Fotografen hochgeladen werden. Das Ganze wird kombiniert mit The Vault, Shutterstocks Archiv mit mehr als 60 Millionen Foto- und Video-Assets von AP, ITV, The Condé Nast Collection, The A+E Networks® Archive und mehr, was es zu einer der größten Archivsammlungen der Welt macht, sowie mit dem erstklassigen Service eines Teams von Marktexperten, das die wichtigsten Trendstorys, Archiv- und UGC-Inhalte verpackt, um unseren Kunden auf der ganzen Welt zu helfen, einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen."In den letzten 30 Jahren hat Splash ein bedeutendes Erbe aufgebaut, das auf dem Wiedererkennungswert der Marke und dem Engagement für Qualität in der Unterhaltungsbranche beruht. Wir freuen uns, dieses Erbe in eine neue Ära zu führen", betonte Candice Murray, Vice President of Editorial bei Shutterstock. "Dieses Rebranding bestätigt die Positionierung von Shutterstock als Marktführer für erstklassigen Celebrity- und Entertainment-Content, und wir freuen uns darauf, auf der Markenaffinität von Splash aufzubauen und unseren Kunden auf der ganzen Welt die Möglichkeiten des visuellen Storytellings von Splash näher zu bringen."Wenn Sie das Festival "Visa Pour L'Image" besuchen, feiern Sie mit uns am 31. August und 1. September 2022 in Perpignan, Frankreich, die Aufnahme von Splash News in die Shutterstock-Familie. Um sich anzumelden, besuchen Sie perpignan.splashthat.com.Informationen zu Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und stellt derzeit mehr als 415 Millionen Bilder und mehr als 26 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Splash News, die weltweit führende Entertainment-Nachrichtenagentur für Nachrichtenredaktionen und Medienunternehmen, Pond5, der weltweit größte Videomarktplatz, TurboSquid, der weltweit größte 3D-Inhaltsmarktplatz;PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eine High-End-Bildsammlung; Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionellen Bildern und Videos für die Medien der Welt; Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform und Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886640/SPLASH_NEWS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1887113/Shutterstock_Inc_and_Splash_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabon,press@shutterstock.com,917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/5308850