Mainz (ots) -Ein neuer Fall für das Saarbrücker Ermittlungsteam: Am Samstag, 3. September 2022, 20.15 Uhr, strahlt das ZDF "In Wahrheit - Unter Wasser" mit Christina Hecke, Robin Sondermann, Jeanne Goursaud und Rudolf Kowalski aus. Der Krimi ist bereits eine Woche zuvor in der ZDFmediathek abrufbar. Miguel Alexandre inszenierte den 90-Minüter nach dem Drehbuch von Zora Holt.Wer hat Hauptkommissar René Schubecker (Felix von Bredow) auf dem Gewissen? Sporttaucher finden seine Leiche in der Nied. Der Beamte wurde mit der eigenen Dienstwaffe erschossen. Er arbeitete für das Drogendezernat und war der beste Freund von Freddy Breyer (Robin Sondermann). Dieser findet auf dem Schreibtisch des getöteten Kollegen ein Foto. Es weist auf ein altes Verbrechen hin, mit dem Schubecker sich offensichtlich nach 16 Jahren wieder beschäftigt hatte: In seinem Heimatort, dem lothringischen Koenigsmacker unweit der deutsch-französischen Grenze, war damals die junge Corinne Tolbert (Valerie Sophie Körfer) ermordet worden. Rene Schubecker selbst hatte die Tat als junger Polizist aufgeklärt und Willy Foss (Andreas Anke) festgenommen, der daraufhin 13 Jahre lang hinter Gittern saß. Dieser beteuert bis dato seine Unschuld.Hatte der junge Schubecker in seinem Übereifer wirklich schlampig ermittelt? Judith Mohn (Christina Hecke) jedenfalls ist sicher: Sein Tod hängt mit Corinne Tolberts Schicksal zusammen. Kurzerhand macht sich Judith Mohn auf den Weg nach Koenigsmacker. Doch statt der erhofften Unterstützung erfährt die Kommissarin Ablehnung. Schubeckers Vater Gerard (Robert Schupp), immer noch Kommandant der dortigen Gendarmerie, ist empört über die fremde Kommissarin, die dem guten Ruf seines Sohnes schaden will. Judith Mohn rennt gegen eine Wand aus Schweigen. Aber sie und ihr Team rollen den Fall wieder auf und erleben eine Überraschung.