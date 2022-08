Elon Musk hat für diesen Jahr zwei große Ziele: Das Starship soll in den Weltraum und Teslas autonomes Fahrsystem auf die Straße. Außerdem findet der Milliardär, dass wir mehr Öl und Gas brauchen. Der Chef von Tesla, Elon Musk, hat auf der Energiekonferenz Offshore Northern Seas (ONS) in Norwegen gesprochen. Dabei gab er bekannt, dass seiner Meinung nach für eine nachhaltige Zukunft mehr Öl und Gas benötigt werden. Er sei kein Mensch, der dazu neige, Öl und Gas zu verteufeln, erklärte er. Gleichzeitig müsse man so schnell wie möglich zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft übergehen. Musk betonte die Wichtigkeit von Batteriepuffern für Offshore-Wind- und Solarenergie. Zudem sprach er sich gegen einen Ausstieg bei der Kernkraft aus. Er nannte zudem seine Hauptziele für 2022, berichtet ...

