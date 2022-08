Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instrument issued by Nordea Bank Abp (424/22)

As from August 31, 2022, the instrument specified below issued by Nordea Bank Abp will be delisted upon request from the issuer. Instrument ISIN -------------------------------------------- BULL KPR X8 N SE0010627927 -------------------------------------------- BEAR LUPE X3 N SE0011170299 -------------------------------------------- BEAR ATC X4S N SE0011752880 -------------------------------------------- BULL SX5E X15 NORDNET 3 SE0013931714 -------------------------------------------- BULL DAX X15 NORDNET 4 SE0013931706 -------------------------------------------- BULL OMXS30 X15 NORDNET 7 SE0013931649 -------------------------------------------- BULL SX5 X15S N SE0013926375 -------------------------------------------- BULL SP5 X18S N1 SE0014433108 -------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET 2 SE0014433116 -------------------------------------------- BULL SX5E X15S NORDNET 1 SE0014436283 -------------------------------------------- BULL SIL X8 N2 SE0014447058 -------------------------------------------- BEAR LUPX4S NON1 SE0014440848 -------------------------------------------- BULL KOP X12S N SE0014441291 -------------------------------------------- BEAR NQ100 X10S NORDNET 2 SE0014810313 -------------------------------------------- BEAR SP500 X12S N SE0014816419 -------------------------------------------- BULL NQ100 X12S N SE0014816518 -------------------------------------------- BEAR DNO X3 NORDNET N1 NO0010896053 -------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET N1 NO0010899123 -------------------------------------------- BULL NQ100 X12S NORDNET N NO0010897903 -------------------------------------------- BULL SX5E X15S NORDNET N3 NO0010899065 -------------------------------------------- BULL DAX X15S NORDNET N3 NO0010899008 -------------------------------------------- BULL SOL X8 NN1 NO0010901523 -------------------------------------------- BULL GULL X15S NN1 NO0010901275 -------------------------------------------- BULL KOBBER X12S NN NO0010901317 -------------------------------------------- BULL SP500 X18S NN NO0010905219 -------------------------------------------- BULL SX5E X15S NORDNET 2 SE0014824074 -------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET 5 SE0014824363 -------------------------------------------- BULL DAX X15S NORDNET 2 SE0014824025 -------------------------------------------- BULL SX5 X15S NN NO0010905904 -------------------------------------------- BULL SX5 X15S N1 SE0014825527 -------------------------------------------- BULL DAX X15S NN NO0010905805 -------------------------------------------- BULL DOWJONES X18S NORDNET N NO0010908478 -------------------------------------------- BULL DOWJONES X20S NN NO0010910961 -------------------------------------------- BEAR DOWJONES X15S NN NO0010910987 -------------------------------------------- BULL KOBBER X12S NN1 NO0010917669 -------------------------------------------- BEAR NQ100 X12S NORDNET 3 SE0015483722 -------------------------------------------- BULL SOLX10S NN3 NO0010923337 -------------------------------------------- BEAR LUNDINENERGY X3 NORDNET 1 SE0015490891 -------------------------------------------- BEAR NQ100 X15S NORDNET N2 NO0011035412 -------------------------------------------- BEAR SP500 X18S NORDNET N4 NO0011035370 -------------------------------------------- BULL DOWJONES X15S NORDNET F1 SE0016135057 -------------------------------------------- BULL OMX X12S NORDNET F2 SE0016281737 -------------------------------------------- BULL SX5E X12S NORDNET F2 SE0016281638 -------------------------------------------- BEAR OMX X20S NORDNET F5 SE0016792451 -------------------------------------------- BEAR NQ100 X15S NORDNET F7 SE0016795454 -------------------------------------------- BULL SX5E X15S NORDNET N4 NO0011132532 -------------------------------------------- BULL KOP X12S N1 SE0017073513 -------------------------------------------- BULL PLATINA X12S NN1 NO0011135220 -------------------------------------------- BULL SOLV X12S NN5 NO0011135261 -------------------------------------------- BULL SIL X12S N5 SE0017073737 -------------------------------------------- BEAR DOWJONES X18S NORDNET F4 SE0017073992 -------------------------------------------- BEAR SP500 X18S NORDNET F12 SE0017073893 -------------------------------------------- BULL DOWJONES X18S NORDNET N1 NO0011139982 -------------------------------------------- BEAR OMX X18S NORDNET F10 SE0017074107 -------------------------------------------- BULL PLATX12S N2 SE0017094055 -------------------------------------------- BEAR WTI X5 NORDNET F SE0017094139 -------------------------------------------- BULL DOWJONES X18S NORDNET F2 SE0017198302 -------------------------------------------- BULL KUPARI X12S NORDNET F5 SE0017198062 -------------------------------------------- BULL SP500 X15S NORDNET F2 SE0017198146 -------------------------------------------- BULL PLATINA X12S NORDNET N3 NO0012427691 -------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET N3 NO0012427717 -------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET F8 SE0017198153 -------------------------------------------- BEAR NQ100 X15S NORDNET F9 SE0017198203 -------------------------------------------- BULL SX5E X15S NORDNET F3 SE0017204928 -------------------------------------------- BEAR OMX X20S NORDNET F7 SE0017205115 -------------------------------------------- BULL NQ100 X12S NF2 SE0017208424 -------------------------------------------- BULL NQ1 X15S N2 SE0017207988 -------------------------------------------- BEAR NQ100 X15S NF5 SE0017208465 -------------------------------------------- BULL DOWJONES X20S NORDNET F3 SE0017223977 -------------------------------------------- BEAR OMX X18S NORDNET F12 SE0017223423 -------------------------------------------- BULL SX5E X15S NORDNET F4 SE0017223589 -------------------------------------------- BULL DOWJONES X20S NORDNET F4 SE0017227283 -------------------------------------------- BULL DAX X20S NORDNET F13 SE0017576721 -------------------------------------------- BULL SX5E X20S NORDNET F11 SE0017576770 -------------------------------------------- The last day of trading will be August 30, 2022. 