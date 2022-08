DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.08 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.065,00 +0,8% -14,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.633,25 +1,1% -22,6% Euro-Stoxx-50 3.623,94 +1,5% -15,7% Stoxx-50 3.598,71 +0,4% -5,8% DAX 13.135,98 +1,9% -17,3% FTSE 7.437,02 +0,1% +0,6% CAC 6.291,49 +1,1% -12,0% Nikkei-225 28.195,58 +1,1% -2,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 149,22 +0,61

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,38 97,01 -2,7% -2,63 +33,0% Brent/ICE 102,18 105,09 -2,8% -2,91 +37,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 259,00 272,60 -5,0% -13,60 +365,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.734,07 1.738,35 -0,2% -4,28 -5,2% Silber (Spot) 18,71 18,78 -0,4% -0,07 -19,8% Platin (Spot) 866,20 867,08 -0,1% -0,88 -10,8% Kupfer-Future 3,55 3,61 -1,8% -0,07 -20,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Aktienfutures legen am Dienstag zu. Die Märkte zeigen Anzeichen einer Stabilisierung, nachdem sie nach der falkenhaften Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell in Jackson Hole unter Druck geraten waren. "Es gibt Anzeichen dafür, dass der jüngste Ausverkauf heute eine Verschnaufpause einlegen könnte", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank. Die Stimmung an den US-Futures werde auch durch die Stärke der europäischen Börsen gestützt. Der Stoxx 600-Index steigt um 0,7 Prozent, da die Erdgaspreise in der gesamten Region weiter von den jüngsten Rekorden zurückkommen. Sie fallen mit der Meldung, dass die Europäische Union ihre Ziele für die Gasspeicherung wahrscheinlich früher als erwartet erreichen wird.

Die Aktien von Avid Technology waren im nachbörslichen Handel am Montag mit der Nachricht gesucht, dass sie in den S&P-SmallCap-600-Index aufgenommen würden. Sie werden dort am 1. September die Aktien von Plantronics ersetzen, die von HP übernommen wird. Avid Technology verteuerten sich um 9 Prozent.

Bed Bath & Beyond verteuern sich vorbörslich um 10 Prozent, nachdem die "Meme-Aktie" am Vortag 25 Prozent zugelegt hat. Das Unternehmen will am Mittwoch einen Zwischenbericht zu Geschäft und Strategie veröffentlichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 1H

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+7,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+7,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+8,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 97,4 zuvor: 95,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftig erholt - Vor allem die Rückkehr der Marktteilnehmer aus London aus ihrem verlängerten Wochenende treibt. Sie hätten die gedrückten Kurse vom Vortag vor allem bei Banken, Autos und Tech-Werten als Schnäppchengelegenheit gesehen. Ob daraus jedoch mehr als eine kurzfristige Bärenmarkt-Rally wird, ist zweifelhaft. Denn schon am Nachmittag stehen die frischen Daten zur Verbraucherpreis-Inflation aus Deutschland an. Zudem wirkt das Zentralbankertreffen in Jackson Hole weiter nach. Carrefour fallen in Paris gegen den Trend um 1,8 Prozent. Hier hat JP Morgan die Kaufempfehlung gestrichen und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" gesenkt. Einzelhandelswerte sind europaweit trotzdem gesucht, nach einer langen Durststrecke steigt der Branchen-Index um 2,3 Prozent. Im DAX legen Zalando um 4,8 Prozent zu. Ganz vorn auf den Kauflisten der Anleger stehen Bank-Aktien mit 2,7 Prozent Plus im europaweiten Index. In London steigen Barclays um 3,6 Prozent und Deutsche Bank im DAX um 3,2 Prozent. Gesucht sind auch die Autowerte: Porsche SE liegen mit Aufschlägen von 5,1 Prozent vorne im Markt. Im Handel heißt es, die Aktie werde weiter von der jüngsten IPO-Fantasie der Porsche AG gestützt. Auch VW und Daimler legen bis je 3,2 Prozent zu. Nach den deutlichen Abgaben des Vortages erholen sich Bayer mit Aufschlägen von 3,8 Prozent. Versorger stehen weiter im Blick mit den Plänen der EU zum Umbau der Stromverrechnung und Sorgen vor einer Übergewinnsteuer. RWE fallen 3,2 Prozent. Im Handel heißt es, RWE dürfte viel stärker betroffen sein als Eon (-0,1%). Uniper liegen derweil sehr gut im Markt mit Aufschlägen von 6,5 Prozent. Verlierer mit minus 4,5 Prozent sind erneut Encavis. Die Umstrukturierung des Strommarktes dürfte zu Lasten der Windparkbetreiber gehen, da sie innerhalb des bisherigen "Merit-Systems" zu den größten Gewinnern gehört hätten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:06 Uhr Mo, 17:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,0040 +0,4% 1,0000 1,0001 -11,7% EUR/JPY 138,65 -0,0% 138,50 138,76 +5,9% EUR/CHF 0,9740 +0,6% 0,9673 1,0324 -6,1% EUR/GBP 0,8559 +0,2% 0,8544 0,8539 +1,9% USD/JPY 138,09 -0,5% 138,50 138,75 +20,0% GBP/USD 1,1730 +0,2% 1,1705 1,1711 -13,3% USD/CNH (Offshore) 6,9077 -0,1% 6,9214 6,9160 +8,7% Bitcoin BTC/USD 20.410,34 +1,0% 20.413,96 20.246,49 -55,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während sich vielerorts die Kurse von den heftigen Verlusten zu Wochenbeginn etwas erholten, ging es an den chinesischen Börsen abwärts. Diese hatten sich am Montag allerdings besser gehalten als die übrigen Märkte der Region. In Schanghai fiel der Composite-Index um 0,4 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 0,5 Prozent nach. An der Tokioter Börse stieg der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent. Am südkoreanischen Aktienmarkt ging es für den Kospi um 1,0 Prozent nach oben. In Sydney legten die Kurse im Schnitt um 0,5 Prozent zu. Gesucht waren in der ganzen Region Aktien des Energiesektors. Sie profitierten vom Anstieg des Ölpreises in den vergangenen Tagen. Die Aktien des japanischen Autoherstellers Honda Motor rückten um 0,8 Prozent vor. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es gemeinsam mit der südkoreanischen LG Energy Solution (+1,3% in Seoul) in den USA eine Fabrik zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge bauen wolle. In Seoul sprangen die Aktien des Reiseveranstalters Hanatour Services um 11 Prozent. Südkorea erwägt, die derzeit noch verpflichtende Vorlage eines negativen Corona-Tests bei der Einreise abzuschaffen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich am Dienstag praktisch unverändert. Nachrichten gibt es kaum. Im Blick steht die Bekanntgabe der gesamtdeutschen Inflationszahlen am Nachmittag sowie der europäischen Verbraucherpreise am Mittwoch. Ein stärker als erwartet ausgefallener Anstieg könnte die Zinsspekulationen in der Eurozone zusätzlich befeuern. Derzeit schwanken die Zinserhöhungserwartungen für September zwischen 50 und 75 Basispunkten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

WIENERBERGER

sieht derzeit die Gasversorgung in allen Märkten zwar als gesichert an, hat sich aber dennoch wegen der Versorgungssicherheit insgesamt 25 Gigawatt-Stunden (GWh) Gaskapazitäten im Speicher in österreichischen Haidach gesichert. Bei einem Gasverbrauch von 390 GWh im Jahr für die Produktion in allen Werken könnten mit den 25 GWh im Fall einer substanziellen Gasreduktion der Betrieb von Dach- und Wandziegel-Werken für einen längeren Zeitraum gesichert werden, teilte Wienerberger mit.

DZ BANK

Deutlich niedrigere Erträge bei der Fondsgesellschaft Union Investment und ein Verlust im Versicherungsgeschäft haben das Ergebnis im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum spürbar geschmälert. Die meisten übrigen Geschäftsbereiche des Zentralinstituts der Volks- und Raiffeisenbanken wie die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die Verbundbank und der Immobilienfinanzierer DZ Hyp schnitten dagegen besser ab als im Vorjahr. Mit Blick auf das Gesamtjahr zeigt sich das Management vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs vorsichtig.

HSBC / TEMASEK

Die HSBC Holdings und die staatliche Investmentgesellschaft Temasek Holdings gründen ein Unternehmen zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur in Asien. Gemeinsam stellen beide nach eigenen Angaben 150 Millionen US-Dollar als Eigenkapital zur Verfügung und das Unternehmen mit dem Namen Pentagreen Capital soll in den nächsten fünf Jahren Kredite von mehr als 1 Milliarde Dollar für den Bau nachhaltiger Infrastrukturen bereitstellen.

BECHTLE

will ihren Bereich IT-Security ausbauen und das bereits vorhandene Team durch Neueinstellungen und ein eigenes Qualifizierungsprogramm verdoppeln. Bechtle wolle die Ressourcen bei der IT-Security in allen Bereichen erweitern, dazu zählten unter anderem Cloud-, Application-, Datacenter-, Infrastruktur- und Perimeter. Derzeit seien über 200 Stellen in der DACH-Region ausgeschrieben.

WINTERSHALL DEA / EQUINOR

Wintershall Dea will zusammen mit Equinor eine technische und kommerzielle Speicherlösung für das Treibhausgas CO2 unter der Nordsee entwickeln (Carbon Capture and Storage - CCS). Eine rund 900 Kilometer lange Pipeline soll dazu Norddeutschland mit den Speicherstätten in Norwegen verbinden.

ENGIE

bekommt ab sofort noch weniger Erdgas aus Russland. Der französische Versorger ist nach eigenen Angaben vom russischen Gazprom-Konzern informiert worden, noch im Laufe des Tages werde die Lieferung gedrosselt. Es gebe Unstimmigkeiten bei der Anwendung von Verträgen.

SANOFI

Der Pharmakonzern kann auf eine schnelle US-Zulassung seines Hämophilie-Medikaments Efanesoctocog Alfa hoffen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA eine prioritäre Prüfung des Arzneimittels genehmigt. Die FDA will eine Entscheidung über die Zulassung am 28. Februar 2023 bekanntgeben.

TWITTER

Die Anwälte von Elon Musk haben Twitter erneut schriftlich eine Kündigung für die 44 Milliarden Dollar teure Übernahmevereinbarung geschickt, die der US-Milliardär mit der Kurznachrichtenplattform vereinbart hatte. Musk beruft sich darin auf Anschuldigungen des ehemaligen Twitter-Sicherheitschefs Peiter Zatko. Das Unternehmen hatte die erste Vertragskündigung Musks von Anfang Juli zwischenzeitlich mit einer Gegenklage beantwortet.

KNORR BREMSE

darf die alleinige Kontrolle über das bisher gemeinsam mit Bosch geführte europäische und japanische Nutzfahrzeuggeschäft übernehmen. Die EU-Kommission hat die Übernahme der Anteile an den Gemeinschaftsunternehmen Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge und Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems Japan genehmigt, wie die Behörde mitteilte. Der Deal führe zu keinen bedeutenden Änderungen der Marktstruktur und werde deshalb keine Wettbewerbsbedenken auf.

BAIDU

Der chinesische Suchmaschinenanbieter hat im zweiten Quartal einen Gewinn verbucht und die Markterwartungen übertroffen. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 3,64 Milliarden Yuan (rund 528 Millionen Euro), nach einem Verlust von 583 Millionen Yuan im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je amerikanischer Hinterlegungsaktie (ADS) stieg auf 15,79 Yuan von 15,41, was deutlich über dem Factset-Konsens von 10,66 Yuan liegt.

