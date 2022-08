Alle Anteilseigner von Ballard Power dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund zwei Prozent aus. Damit müssen für eine Wertpapier nun 8,08 EUR hingeblättert werden. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Ballard Power-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zwölf Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 9,05 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...