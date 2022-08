First North Denmark: Delisting of Certificates issued by Nordea Bank Abp

The following certificates issued by Nordea Bank Abp will be delisted upon request from the issuer. Last day of trading will be August 30th, 2022. Instrument ISIN ------------------------------------------- BULL OMXS30 X15 NORDNET D2 DK0061214707 ------------------------------------------- BULL SX5E X15 NORDNET D4 DK0061204583 ------------------------------------------- BULL SX5 X15 ND2 DK0061204237 ------------------------------------------- BULL DAX X15 ND5 DK0061204153 ------------------------------------------- BULL OMX X15S ND DK0061192556 ------------------------------------------- BULL SX5E X15S NORDNET D2 DK0061163532 ------------------------------------------- BULL KOBBER X12S ND DK0061306586 ------------------------------------------- BULL SP500 X18S ND1 DK0061341492 ------------------------------------------- BEAR OMX X12S ND1 DK0061341732 ------------------------------------------- BULL SP500 X18S ND2 DK0061354636 ------------------------------------------- BULL SX5E X15S NORDNET D3 DK0061351459 ------------------------------------------- BULL SX5E X15S ND2 DK0061353232 ------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET D3 DK0061353901 ------------------------------------------- BULL DAX X15S NORDNET D3 DK0061350642 ------------------------------------------- BULL DOWJONES X20S ND DK0061419868 ------------------------------------------- BEAR NQ1X12S ND2 DK0061452059 ------------------------------------------- BEAR NQ100 X12S NORDNET D2 DK0061458924 ------------------------------------------- BULL SOEX10S ND4 DK0061460664 ------------------------------------------- BULL PLATIN X8 ND DK0061482395 ------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET D4 DK0061472677 ------------------------------------------- BEAR SP500 X15S NORDNET D4 DK0061472248 ------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET D5 DK0061564879 ------------------------------------------- BULL PLATIN X10S NORDNET D1 DK0061568003 ------------------------------------------- BEAR NQ100 X15S NORDNET D4 DK0061565256 ------------------------------------------- BULL SOELV X12S ND5 DK0061576451 ------------------------------------------- BULL PLATIN X12S NORDNET D2 DK0061601820 ------------------------------------------- BULL DOWJONES X18S NORDNET D1 DK0061604253 ------------------------------------------- BULL PLATIN X12S ND1 DK0061597960 ------------------------------------------- BEAR OMX X20S NORDNET D4 DK0061632031 ------------------------------------------- BEAR OMX X20S ND2 DK0061630928 ------------------------------------------- BULL SP500 X18S NORDNET D6 DK0061658341 ------------------------------------------- BULL NQ100 X15S ND DK0061687449 ------------------------------------------- BULL NQ100 X15S ND1 DK0061703071 ------------------------------------------- __________________________________________________________________________ Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, 45 33 93 33 66