Nachlese Podcast Montag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3281 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S2/102 ging es nicht wie ursprünglich geplant um Winnetou, sondern um Wien Energie. Offenbar geht es um Spark Spreads an der EEX, hier sind für die Differenz von Gas- und die Stromfutures die Margenanforderungen explodiert, es könnte also eine ähnliche Geschichte wie bei der deutschen Uniper sein. Bereits 2019/2020 gab es bei der Wien Energie - viel kleiner - eine ähnliche Konstellation, die dann zu einer guten Bilanz 2020 führte. Medienberichte halten auch eine Fehlspekulation für möglich, die Aussagen vom Eigentümervertreter Peter Hanke klingen aber eher nach einem Marginproblem, das ...

