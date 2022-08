Mississauga, ON, Kanada, und Sacramento, CA, USA (30. August 2022) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) freut sich, die wichtigsten Nachrichten zu seiner Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2022 (Q3/GJ22) bekannt zu geben.

"Das Unternehmen hat im 3. Quartal erhebliche Fortschritte beim Ausbau der US-Erträge, bei der Diversifizierung seiner Umsatzbasis über den Blaubeermarkt von Georgia hinaus und der Verbesserung der Rentabilität erzielt", sagte Ashish Malik, der CEO von BVT. "Wir haben außerdem wichtige Meilensteine in Bezug auf die Marktexpansion und die Erschließung neuer Ertragsströme erreicht. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um seine Geschäftsstrategie umzusetzen, während wir den Zielmarkt erweitern und unsere einzigartigen Technologien zu den Landwirten rund um den Globus bringen."

Wichtigste Ergebnisse des Q3 und des bisherigen GJ22

Finanzzahlen

- Der Umsatz stieg in dem zum 30. Juni 2022 abgeschlossenen Quartal um 118 % auf ca. $ 120.000 USD im Vergleich mit $ 55.000 USD im gleichen Vorjahreszeitraum 2021.

- Der Umsatz stieg in den zum 30. Juni 2022 abgeschlossenen neun Monaten um 20 % auf ca. $ 378.000 USD im Vergleich mit $ 314.000 USD im gleichen Vorjahreszeitraum 2021.

- Die Bruttomargen für die zum 30. Juni abgeschlossenen 9 Monate stiegen um 16 % auf 55 % im GJ22 gegenüber 39 % im GJ21.

- Im Anschluss an das 3. Quartal sicherte sich das Unternehmen eine institutionelle Finanzierung zur Unterstützung seines Wachstums und seiner Vermarktungsstrategie.

Vermarktung in den USA

- Verdoppelung des Umsatzes auf US-Märkten außerhalb des Blaubeermarktes von Georgia

- Verdreifachung des Umsatzes im Pazifischen Nordwesten

- Ankündigung der ersten Vertriebszusage für Kalifornien, wobei der Umsatz im Q4/GJ22 anfallen wird

- Erfolgreicher Abschluss des 1. Jahres von zweijährigen Versuchen mit der Rutgers University in New Jersey

- Aufbau einer starken Beziehung mit Blaubeererzeugern in Michigan - einer führenden Erzeugergenossenschaft und einem Partner von Naturipe, dem weltweit führenden Vermarkter frischer Blaubeeren

Geografische Expansion

- Vollständige Einreichung der Genehmigungsanträge bei den mexikanischen Aufsichtsbehörden

- Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einem Entwicklungs- und Handelspartner für die Türkei

- Beantragung der Einfuhrgenehmigung und der offiziellen Versuchsgenehmigung bei den Behörden in Peru

Portfolio-Expansion

- Durchführung des zweiten Testjahres für die Behandlung von Sojabohnensamen nach erfolgreichen Ergebnissen aus dem Jahr 2021

- Projekt mit Blatt-/Bodenanwendung im Gange

"Die erfolgreiche Durchdringung mehrerer US-Märkte durch BVT bietet dem Unternehmen erhebliche Wachstumschancen, und durch diese Diversifizierung schwankt der Umsatz (die Ergebnisse) weniger aufgrund von externen Bedingungen, wie wir sie etwa in Georgia in der Anbausaison 2022 verzeichnen mussten", erklärte Ashish Malik, der CEO von BVT.

In Georgia, dem größten Markt von BVT, waren die Erzeuger in der Blütezeit der Blaubeeren mit rauen Witterungsbedingungen und starkem Frost konfrontiert, was ganz oder teilweise zu Ernteausfall führte. Dies kam zu steigenden Lieferkosten hinzu: Die Düngerpreise verdoppelten sich, während die Preise für Kraftstoff und sonstige chemische Agrarprodukte um bis zu 40 % stiegen. Während jedoch viele Lieferanten des Agrarsektors erhebliche Auftragsrückgänge hinnehmen mussten, konnte BVT im Südosten trotz dieser Herausforderungen sein Umsatzniveau aufrechterhalten.

"Als Ausgleich der relativ stagnierenden Umsätze in Georgia konnten wir den Ertrag in anderen US-Märkten mehr als verdoppeln; so konnten wir insbesondere die Verkaufszusagen und die bewirtschafteten Flächen im Pazifischen Nordwesten verdreifachen", sagte Ian Collinson, Sales Manager von BVT. "Wir haben außerdem unsere erste Verkaufszusage aus Kalifornien erhalten (die sich auf die Ergebnisse des 4. Quartals auswirken wird) und solide Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern in Michigan und New Jersey aufgebaut, die auf diesen Märkten ein Treiber für weiteres Wachstum sein werden (dürften)."

Die Gesamtrentabilität verbesserte sich im Q3/GJ22 erheblich, wobei die Bruttomargen für die zum 30. Juni 2022 abgeschlossenen 9 Monate bei 55 % im GJ22 im Vergleich mit 39 % im gleichen Vorjahreszeitraum lagen. Die Haupttreiber für diese Verbesserungen waren die folgenden: niedrigere Produktionskosten für die Sorte Clonostachys rosea CR-7 (CR-7) von BVT und Umsatzzuwachs beim Honigbienen-System, einem Produkt mit einer höheren Marge als das Hummel-System.

"BVT verfolgt weiterhin rasche Wachstumschancen auf neuen Märkten und setzt dazu das in den USA gesammelte Know-how ein, um das Produktportfolio von BVT weiteren Erzeugern rund um den Globus näher zu bringen", so Herr Malik weiter. BVT hat im Geschäftsjahr 2022 bereits mehrere wichtige Meilensteine rund um die geografische Expansion erreicht, unter anderem die Einreichung der Anträge bei den mexikanischen Aufsichtsbehörden und eine Absichtserklärung mit einem türkischen Partner, um die BVT-Produkte in der Region einzuführen. Außerdem verfolgt BVT derzeit laufende Expansionsprojekte, die in der Europäischen Union, in Kanada und Peru durchgeführt werden.

Das Unternehmen konzentriert sich zudem auf neue Anwendungen von CR-7, ein erfolgversprechender Weg, der zu wichtigen Marktchancen für BVT führen wird. Die jüngsten Fortschritte auf diesen Gebieten umfassen den Einsatz von CR-7 zur Saatgutbehandlung: Momentan befinden wir uns im zweiten Versuchsjahr, die Ergebnisse werden zum Jahresende erwartet. Auch in einem Blatt-/Bodenprojekt hat die Entwicklung begonnen.

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

Das Agrartechnikunternehmen BVT ist ein sogenannter Marktdisruptor, der mit einer bedeutenden globalen Marktchance im 240 Milliarden Dollar schweren Pflanzenschutz- und Düngemittelmarkt punkten kann. BVT ist Vorreiter eines natürlichen Präzisionslandwirtschaftssystems, das chemische Pestizide und übermäßige Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln ersetzt, indem es für Kulturpflanzen biologische Alternativmethoden zu Pestiziden entwickelt und kommerziell gezüchtete Bienen einsetzt. Die preisgekrönte Technologie von BVT, das sogenannte Präzisionsvektoring, ist für Bienen völlig unschädlich und bietet die Möglichkeit, winzige Mengen natürlich gewonnener Pestizide (sogenannte Biologika) direkt auf die Blüten zu bringen, wodurch ein besserer Pflanzenschutz und höhere Ernteerträge als mit herkömmlichen chemischen Pestiziden erzielt werden. So wird auch die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt verbessert. Derzeit verfügt BVT über mehr als 65 erteilte Patente, mehr als 35 Patentanmeldungen in allen wichtigen Agrarländern weltweit sowie eine bei der US-Umweltschutzbehörde EPA eingebrachte Registrierung seines Produkts Vectorite mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) für den Verkauf als registriertes biologisches Fungizid für den Einsatz bei den gekennzeichneten Kulturen.

Weitere Informationen können über die Website des Unternehmens unter www.beevt.com abgerufen werden. Für regelmäßige News Updates tragen Sie sich bitte in die Mailingliste des Unternehmens unter www.beevt.com/newsletter ein.

Unternehmenskontakt

Ashish Malik, President & CEO

mailto:info@beevt.com

Kontakt für Anleger:

Babak Pedram (Canada & International)

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

mailto:bpedram@virtusadvisory.com

William Maze (United States)

RB Milestone Group LLC (RBMG)

mailto:bee@rbmilestone.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "sollten", "potenziell", "werden", "ersuchen", "beabsichtigen", "planen", "rechnen mit", "glauben", "schätzen", "erwarten" "jährliches Umsatzpotenzial" und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf das Unternehmen dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Informationen. Alle Aussagen, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Dazu gehören Anbauflächen, der Verkaufspreis wettbewerbsfähiger chemischer Pestizide und das Wechselkursverhältnis des US-Dollar zum kanadischen Dollar. Bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten. Diese Faktoren beinhalten Gesetzesänderungen; Wettbewerb; Rechtsstreitigkeiten; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen und Geschäftschancen zu verfolgen; die Lage der Kapitalmärkte; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen für die Geschäftstätigkeit; neue Technologien; die Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu schützen; die Fähigkeit, Patentschutz für Produkte zu erlangen; Ansprüche Dritter wegen Verletzung von geistigen Eigentumsrechten; regulatorische Änderungen, die die Produkte betreffen; gescheiterte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten; die Fähigkeit, Rentabilität zu erreichen und zu erhalten; die Abhängigkeit von geschäftlichen und technischen Experten; die Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit und das Wachstum effektiv zu steuern; die Aufnahme von Schulden; die Verwässerung bestehender Wertpapiere; die Volatilität von öffentlich gehandelten Wertpapieren; potenzielle Interessenskonflikte; die Unwahrscheinlichkeit von Dividendenzahlungen; die potenziellen Kosten, die sich aus der Verteidigung gegen Ansprüche von Dritten wegen Verletzung von geistigen Eigentumsrechten ergeben; die Fähigkeit, Beziehungen mit Herstellern und Käufern aufzubauen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage sowie jene Risikofaktoren, auf die im Filing Statement des Unternehmens vom 14. August 2020, das bei der CSE und den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurde und auf www.sedar.com abgerufen werden kann, eingegangen oder Bezug genommen wird. Sollte sich ein Faktor auf unerwartete Weise auf das Unternehmen auswirken oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gänze ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keinerlei Verantwortung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu bearbeiten, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen vorgeschrieben. Alle Angaben verstehen sich in kanadischen Dollar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67242Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67242&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0765881028Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA0765881028