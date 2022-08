Das US-Unternehmen will die private Sektorenkopplung von Mobilität, Heizung und erneuerbaren Energien sowie eine vollständige Elektrifizierung des Hauses vorantreiben. Eigenheimbesitzer sollen alle Komponenten über eine App überwachen und steuern können.Enphase Energy hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Greencom Networks AG geschlossen. Wie das US-Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen die Lösungen des Münchener IoT-Spezialisten das Energiemanagement von Enphase weltweit beschleunigen - zunächst in Deutschland und später als Teil der Enphase-Plattform. Die Übernahme unterliegt den üblichen ...

