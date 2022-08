S Immo-CEO Bruno Ettenauer im börsenradio-Interview zur CPI Property Group: Die CPI ist eine große europäische Immobiliengesellschaft und in Deutschland und im CEE-Raum ein relevanter europäischer Immobilien-Player. Zur Zukunft von S Immo und Immofinanz: Am Ende des Tages wird man eine Lösung finden, die für alle vorteilhaft ist und bei der Einsparungen und die Größenvorteile überwiegen werden. Das größte Hindernis ist die deutsche Grunderwerbssteuer, die fällig wird wenn man fusioniert oder wenn man über 90 Prozent kommt. Das wird ein bestimmendes Thema sein.Zu den Faktoren für die positive Entwicklung der Zahlen: Aufgund von Inflationsanpassungen sind die like for like Mieten höher, die erhöhten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...