Nun hat auch Investor Peter (Korbacka) seinen Anteil an der S Immo AG in Höhe von 5,21 Prozent an die CPI Property Group (CPI) verkauft, die damit fast 85 Prozent (26,49 Prozent über die Immofinanz AG) am österreichischen Immobilienkonzern hält. Peter war der letzte Großaktionär an Bord und bei seiner Beteiligung an der S Immo AG lange Zeit im Tandem mit Ex-Immofinanz-Vorstand Ronny (Pecik) aufgetreten. ...

