Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdaten für August aus Deutschland wurden heute um 14:00 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.Der Markt habe einen Anstieg der Gesamtinflationsrate von 7,5 auf 7,8% im Jahresvergleich erwartet. Stattdessen habe der tatsächliche Bericht einen Anstieg des Preiswachstums auf 7,9% im Jahresvergleich gezeigt. Auf Monatsbasis habe die Inflation 0,3% im Monatsvergleich (Erwartung 0,4%) erreicht. Das Ergebnis sei jedoch nicht überraschend gewesen, da die früher am Tag veröffentlichten Teildaten aus den deutschen Bundesländern auf eine Beschleunigung des Preiswachstums hingedeutet hätten. Insgesamt ändere das Ergebnis nicht viel an den Aussichten für geldpolitische Maßnahmen der EZB. ...

