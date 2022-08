DJ Stimmung der US-Verbraucher im August viel besser als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im August viel deutlicher als erwartet aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 103,2 (Juli: 95,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 97,4 erwartet. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 145,4 (139,7), jener für die Erwartungen erhöhte sich auf 75,1 (65,6).

"Das Verbrauchervertrauen ist im August gestiegen, nachdem es drei Monate in Folge gesunken war", erklärte Lynn Franco, Senior Director of Economic Indicators beim Conference Board. Sie verwies darauf, dass der Index der aktuellen Lage erstmals seit März zugelegt habe. "Der Erwartungsindex verbesserte sich ebenfalls gegenüber dem 9-Jahres-Tief vom Juli, bleibt aber unter einem Wert von 80, was darauf hindeutet, dass weiterhin Rezessionsrisiken bestehen", erläuterte sie. Die Besorgnis über die Inflation sei weiter zurückgegangen, bleibe aber erhöht.

