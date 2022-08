Eindhoven (ots) -Im Januar 2021 setzte die US-Regierung Kuba auf die Liste der Länder, die im Verdacht stehen, "staatliche Sponsoren des Terrorismus" zu sein. Aber welche Folgen hat das für Ihre Reise nach Amerika?Kuba in der Liste der "Staatlichen Förderer des Terrorismus"Die Vereinigten Staaten führen eine Liste von Ländern, die sie als "staatliche Sponsoren des Terrorismus" betrachten. Derzeit stehen vier Länder auf dieser Liste: Kuba, Nordkorea, Iran und Syrien. Das US-Außenministerium stellt fest, dass die auf dieser Liste aufgeführten Länder Akte des internationalen Terrorismus unterstützt haben. Die US-Regierung hat jedoch keine Beweise dafür.Die kubanische Regierung hat vor kurzem den US-Präsidenten gebeten, Kuba von dieser Liste zu streichen, aber die USA haben dem noch nicht entsprochen.Folgen für meinen ESTA-AntragWenn Sie sich in der Vergangenheit in Kuba aufgehalten haben, könnte Ihr ESTA-Antrag abgelehnt werden. Die Tatsache, dass Kuba auf dieser Liste steht, hat den Nachteil, dass jeder, der schon einmal in Kuba war, derzeit kein ESTA für die USA beantragen (https://visumantrag.de/usa) kann. Die US-amerikanischen Einwanderungsbehörden können Sie verdächtigen, Verbindungen zu terroristischen Gruppen in Kuba zu haben, auch wenn Sie nur kurz dort waren.Aktuelles VorgehenEs ist immer ratsam zu prüfen, ob Sie die Voraussetzungen für ein ESTA (https://visumantrag.de/usa/einreise) erfüllen. Trifft dies nicht zu und haben Sie versehentlich ein ESTA beantragt, können Sie stattdessen ein Visum für die USA beantragen. Bitte beachten Sie, dass dieser Antrag länger dauert als ein ESTA-Antrag.Um ein Papiervisum für die Vereinigten Staaten zu beantragen, müssen Sie einen langen Prozess in Kauf nehmen. Um dieses Visum zu beantragen, werden Sie im amerikanischen Konsulat befragt, wobei Sie Ihre Beweggründe für die Reise nach Amerika darlegen müssen. Es ist möglich, dass sich die Wartezeit aufgrund der Corona-Pandemie verlängert hat. Beantragen Sie Ihr Visum also rechtzeitig.Pressekontakt:Carolien Fuchsc.fuchs@visumantrag.deOriginal-Content von: Electronic Visa Solutions B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091729/100894071