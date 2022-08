Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August stärker als erwartet aufgehellt. Die Konjunkturerwartungen und die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserten sich. Die zuletzt gefallenen Benzinpreise haben offenbar für mehr Zuversicht gesorgt. Am US-Aktienmarkt kommen die guten Nachrichten jedoch nicht an: Die drei wichtigsten US-Indizes setzen ihre Talfahrt am Dienstag fort. Wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte, stieg das US-Verbrauchervertrauen im August gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...