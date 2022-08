Mainz (ots) -Mit ihrem starken Auftritt bei der Europameisterschaft vor wenigen Wochen haben die deutschen Fußball-Frauen hohe Erwartungen geweckt, denen die DFB-Auswahl auch im WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei gerecht werden möchte. Das ZDF überträgt die Begegnung am Samstag, 3. September 2022, ab 14.30 Uhr live aus der türkischen Millionenstadt Bursa. ZDF-Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zusammen mit Expertin Turid Knaak aus dem Mainzer Studio, Live-Reporter in der modernen Timsah-Arena ist Norbert Galeske.Mit sieben Siegen in acht Spielen steht das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit 21 Punkten auf Platz eins der WM-Qualifikationsgruppe H vor Serbien (18 Punkte) und Portugal (16 Punkte). Sollte Serbien sein Gruppenspiel gegen Portugal verlieren, könnten die DFB-Frauen mit einem Sieg gegen die Türkinnen bereits das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland lösen.Im Anschluss an die Übertragung aus der Türkei folgt eine Zusammenfassung des Basketball-EM-Spiels Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina aus Köln. Reporter ist Daniel Pinschower.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportsportstudio in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5309182