Wintershall und Equinor vor Partnerschaft für gemeinsame CO2-Pipeline

Werbung



Die beiden Öl- und Gaskonzerne wollen ein gemeinsames Projekt zum Transport und Speicherung von Kohlenstoffdioxid vorantreiben. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Die gemeinsame, neue Pipeline von Wintershall und Equinor soll rund 900 Kilometer lang werden und schon 2032 in Betrieb genommen werden. Mit der neuen Pipeline soll Kohlenstoffdioxid bis vor die Küste Norwegens transportiert und dort in Speicherstätten verarbeitet werden. Die Kapazität soll jährlich 20 bis 40 Millionen Tonnen CO2 betragen, was rund 20 Prozent der gesamten deutschen Industrieemission entsprechen würde. Weiterhin versuchen Wintershall und Equinor Lizenzen für die Speicherung von CO2 zu beantragen, um 15-20 Millionen Tonnen pro Jahr in der Nordsee zu speichern. Bei diesem Verfahren wird CO2 mittels der Technik CS (Carbon Capture and Storage) in den Boden gepresst. Diese Partnerschaft soll Deutschland zum größten CO2 Emittenten Europas machen und die Länder Norwegen und Deutschland langfristig miteinander verbinden.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?