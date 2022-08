Baden-Baden (ots) -Die SWR Dating-Serie "Stadt + Land = Liebe" ist zweifach für den Deutschen Fernsehpreis 2022 nominiert. Das Unterhaltungsformat, das sagamedia für den SWR produzierte, ist in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" nominiert und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes hat Chancen, in der Kategorie "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" ausgezeichnet zu werden. Außerdem in der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" nominiert ist "Wie Gott uns schuf - Coming-out in der katholischen Kirche", eine Koproduktion von ARD, RBB, SWR, NDR und EyeOpening.Media."Stadt + Land = Liebe"Die Liebe zum Handwerk und zum Landleben haben sie bereits gefunden - nicht aber die Frau fürs Leben. Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes begleitete in der sechsteiligen Dating-Serie des SWR fünf junge Männer auf der Suche nach ihrer Traumpartnerin. Dabei trafen die Handwerker vom Land auf 16 weibliche Singles aus der Stadt und gaben ihr Bestes, um die Frauen für sich, ihren Beruf und ihre Heimat zu begeistern. Die Serie produzierte die sagamedia Film- und Fernsehproduktion für den SWR, Redaktion hatten Susanne Winter und Sabine Hipp. Alle sechs Folgen sind seit 8. November 2021 und bis 12. November 2022 in der in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/stadt-land-liebe/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzc1/1) abrufbar. Im SWR Fernsehen wurde die Serie ab 12. November 2021 freitags um 21:00 Uhr ausgestrahlt.Entscheidung am 13. und 14. September 2022Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 für herausragende Leistungen für das Fernsehen vergeben und umfasst 30 Kategorien. Wer den Deutschen Fernsehpreis 2022 erhält, zeigt sich am 13. September bei der "Nacht der Kreativen" im Kölner Studio Ehrenfeld sowie am 14. September in den MMC Studios.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Infos unter: http://swr.li/auszeichnung-fuer-stadt-land-liebeDie Serie ist bis 12. November 2022 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/stadt-land-liebe/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzc1/1) zu sehen.SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5309188