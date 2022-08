Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um 18 Prozent auf 59,3 Mio. CHF gesteigert und auch mit den weiteren Kennzahlen überzeugt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Nettogewinn nach Minderheiten auf rund 44 Mio. CHF (HJ 2021: 105 Mio. CHF) erhöht. Der cash-getriebene FFO sei auf über 9,0 Mio. CHF gestiegen und habe sich damit nahezu verdoppelt. Hinsichtlich des Portfolios sei vom Unternehmen über eine bemerkenswerte Entwicklung berichtet worden, so SRC. Auf der Vermietungsseite habe die Gesellschaft mit rund 1.800 Neuvermietungen im ersten Halbjahr einen neuen Rekordwert erreicht. Der Leerstand sei im Gesamtportfolio seit Jahresbeginn auf 7,6 Prozent (zuvor: 8,0 Prozent) reduziert worden. Auch auf der Finanzierungsseite habe Peach über positive Entwicklungen berichtet. Demnach sei die im Februar 2023 fällige Anleihe durch weitere Rückkäufe auf rund 180 Mio. Euro reduziert und auch der Restbetrag bereits abgedeckt worden. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 64,00 CHF und bekräftigen das Rating "Buy".



