Tagesausblick für 31.08.: DAX bricht Erholung ab - Inflation in Deutschland steigt wieder

Nach einer deutlichen Erholung im frühen Handel hat der deutsche Aktienmarkt den Großteil der Kursgewinne im Handelsverlauf wieder hergegeben. Zeitweise notierte der DAX rund zwei Prozent im Plus, am Nachmittag bröckelten die Kurse dann aber wieder deutlich.

Nach zwei Rückgängen in Folge hat sich der Preisauftrieb in Deutschland im August wieder beschleunigt. Die Inflationsrate betrug im August 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag auf vorläufiger Basis mitteilte. Volkswirte der Banken hatten mit 7,8 Prozent gerechnet. Im Juli hatte die Inflationsrate bei 7,5 Prozent und im Juni bei 7,6 Prozent gelegen. Die explodierenden Energiepreise bleiben hauptverantwortlich für die hohe Inflation.

Unternehmen im Fokus

Tesla-Chef Elon Musk hat in einem formellen Schreiben die Übernahmepläne für Twitter erneut für aufgekündigt erklärt. Twitter habe entscheidende Informationen zurückgehalten und sei seinen Pflichten im Rahmen der Übernahmevereinbarung nicht nachgekommen, so Musk in dem bei der US-Börsenaufsicht SEC hinterlegten Schreiben an Twitter. Bereits in einem Schreiben am 8. Juli hatte Musk erklärt, die Übernahme nicht durchführen zu wollen. Das aktuelle Kündigungsschreiben sei eine Ergänzung zum Schreiben vom 8. Juli und solle auch dann gültig sein, falls das Schreiben vom 8. Juli "aus irgendeinem Grund für ungültig erklärt" werden sollte, heißt es.

Wichtige Termine

Deutschland - Arbeitslosenzahl August

Eurozone - Verbraucherpreise August (Vorabschätzung)

USA - ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Juli

USA - Rohöllagerbestände

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.042/13.097/13.154/13.351/13.375 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.939/12.827/12.758/12.434/12.390 Punkte

Nachdem Anleger im heutigen Handel die gestern begonnene Erholung fortsetzten, kam es in der Nachmittagssession zu erneuten Verlusten. Dabei wurden nahezu sämtliche Tagesgewinne abverkauft und das Supportlevel bei 12.939 Punkten angelaufen. Kann dieses im morgigen Handel für keine Stabilisierung sorgen, muss in der Konsequenz von weiteren Abgaben bis auf die Unterstützungen bei 12.827 Punkten sowie 12.758 Punkten ausgegangen werden. Klare Long-Signale hingegen gelten als weiterhin entfernt. Erst wenn die Abwärtstrendlinie sowie 13.097 und 13.154 Punkte überschritten werden würden, wäre wieder Raum für Kursgewinne bis auf 13.351 - 13.375 Punkte gegeben.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 19.08.2022 - 30.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.07.2022-29.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

