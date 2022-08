Stuttgart (ots) -



Voraussetzung Nummer eins für ein Gelingen der EU-Ausbildungsmission für die ukrainische Armee wäre, aus der so wenig wirksamen EU-Mission in Mali zu lernen. Also das Prinzip der Lastenteilung hochzuhalten, nicht aber eine Überfülle von Mitspracherechten und Einzelinteressen. Voraussetzung Nummer zwei: Eine solche Mission kann nur auf EU-Gebiet stattfinden. Mag das freie Europa von Putin auch in die Rolle einer politischen Kriegspartei gedrängt worden sein und diese Rolle annehmen - der Weg in eine direkte militärische Konfrontation und Eskalation wäre in der aktuellen Lage so unnötig wie falsch.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5309203

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de