Eine Zeitenwende? Ganz bestimmt. Und die Ökonomen diskutieren schon heftig darüber, was das zu bedeuten hat. Eine These sieht bereits ein dauerhaftes Zurückdrehen der Globalisierung, von der Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten profitiert habe. Bisweilen wird dies mit dem Hinweis verknüpft, dass alle dauerhaft den Gürtel enger schnallen müssen.



Mal langsam! Was wirklich den Charakter einer Zeitenwende hat: Das Geschäftsmodell der billigen fossilen Energie aus Russland funktioniert nicht mehr. Hier müssen wir ansetzen und die Wirtschaft umbauen für den Einsatz erneuerbaren Energien, die langfristig Chancen bieten. Wenn wir diese nutzen, dann können wir den Wohlstand noch erheblich steigern.



